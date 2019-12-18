Солдат из ХМАО, которые служили вместе с Шамсутдиновым, переводят в Хабаровский край

Стало известно, куда после расформирвовния части отправились призванные из ХМАО и Тюменской области сослуживцы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, об этом сообщила Накануне.RU глава комитета солдатских матерей Югры Ирина Браун.

Напомним, ранее Браун рассказала Накануне.RU, что призывники из ХМАО стали жертвами отравления. Глава комитета объявила сбор средств, чтобы выехать на место и разобраться в ситуации. Тогда же она сообщила агентству, что часть расформируют.

"Поездка в часть не состоялась – и по финансовым соображениям, и потому, что призывников из Югшры оказалось только двое. Сейчас часть расформировали. Солдат, призванных из ХМАО и Тюменской области, доставят в Хабаровск и отправят в одну из частей", - сказала Браун.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что стрелок хотел погибнуть от ответного огня. Сейчас его адвокаты, судя по записи в Instagram одного из них, Руслана Нагиева, "знакомятся с материалами дела". Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой в беседе с Накануне.RU заявил, что Шамсутдинов имел крепкую психику – перед отправкой в часть он прошел специальные тесты и показал "хороший результат".