Солдат из ХМАО, которые служили вместе с Шамсутдиновым, переводят в Хабаровский край

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Дальневосточный ФО Уральский ФО В России
армия солдаты строй (2006) | Фото: blog.inf.by

Солдат из ХМАО, которые служили вместе с Шамсутдиновым, переводят в Хабаровский край

Стало известно, куда после расформирвовния части отправились призванные из ХМАО и Тюменской области сослуживцы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, об этом сообщила Накануне.RU глава комитета солдатских матерей Югры Ирина Браун.

Напомним, ранее Браун рассказала Накануне.RU, что призывники из ХМАО стали жертвами отравления. Глава комитета объявила сбор средств, чтобы выехать на место и разобраться в ситуации. Тогда же она сообщила агентству, что часть расформируют.

"Поездка в часть не состоялась – и по финансовым соображениям, и потому, что призывников из Югшры оказалось только двое. Сейчас часть расформировали. Солдат, призванных из ХМАО и Тюменской области, доставят в Хабаровск и отправят в одну из частей", - сказала Браун.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что стрелок хотел погибнуть от ответного огня. Сейчас его адвокаты, судя по записи в Instagram одного из них, Руслана Нагиева, "знакомятся с материалами дела". Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой в беседе с Накануне.RU заявил, что Шамсутдинов имел крепкую психику – перед отправкой в часть он прошел специальные тесты и показал "хороший результат".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Солдат из ХМАО, которые служили вместе с Шамсутдиновым, переводят в Хабаровский край

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ирина Браун, призывники, комитет солдатских матерей ХМАО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.11.2019 12:50 Мск Семеро солдат из ХМАО госпитализированы в военной части, где тюменский срочник расстрелял сослуживцев

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети