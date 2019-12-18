04 Октября 2020
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стадион Камп Ноу (2019) | Фото: Накануне.RU

"Барселона" и "Реал" огласили заявки на перенесенное "эль класико"

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" огласили официальные заявки на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня вечером, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Барселона"

Вратари: Марк-Андре тер Штеген и Нето; защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба и Самуэль Умтити; полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг и Артуро Видаль; нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес и Ансу Фати.

"Реал"

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля и Диего Альтубе; защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес и Ферлан Менди; полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде и Иско; нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Гарет Бэйл.

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет сегодня, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало в 22 часа по московскому времени. "Эль класико" должно было состояться еще в октябре, но его перенесли из-за протестов в Барселоне.

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"Барселона" и "Реал" огласили заявки на перенесенное "эль класико"

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Теги: Барселона, Реал, эль класико, заявки



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