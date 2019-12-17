В Тюмени по решению суда сын члена облизбиркома не сможет посещать детский сад без пробы Манту

Член тюменского облизбиркома Александр Лобов не смог оспорить в суде тот факт, что его сын Савелий имеет право посещать детский сад без пробы Манту.

Как написал сам Лобов на своей странице в соцсети" Вконтакте", все аргументы и факты на протяжении четырехчасового заседания не возымели на судью никакого эффекта для принятия законного решения.

"И даже свежая справка от врача-педиатра, которую мы специально получили к заседанию суда. Судья руководствовался, как он неоднократно отмечал, "здравым смыслом", а не как должно быть - "буквой закона". Видимо, уже скоро для начинающего судьи Ивана Добрынина на горизонте появятся карьерные перспективы. Решение судьи - в исковых требованиях о признании незаконным приказа заведующей детского сада №158 города Тюмени Татьяны Константиновой об отстранении ребенка без пробы Манту и о продолжении получения дошкольного образования отказать", - написал Лобов.

Он отметил, что письменно решение будет готово 24 декабря.

"Спасибо всем, кто пришёл на суд поддержать меня и Савелия! Спасибо всем, кто поддерживает в комментариях и личных сообщениях! Вы лучшие! Чуть позже обдумаю варианты дальнейшего отстаивания прав несовершеннолетних на образование и добровольную туберкулинодиагностику", - отметил Лобов.

Напомним, в посещении детского сада ребенку было отказано 23 сентября. Александр Лобов предоставил справку от врача педиатра о том, что ребенок здоров, однако в учреждении потребовали справку от фтизиатра. От дополнительных тестов родители отказались, потому врач-фтизиатр выдала справку, сделанную на основании флюорографии всей семьи, о том, что у ребенка в окружении нет инфицированных туберкулезом. Но в детском саду №158 сочли, что такая справка не является основанием для допуска ребенка. Общественник пошел в суд.