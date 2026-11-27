Власти запретили вывозить гречиху из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи за границу. Постановление уже подписали: правило начнет работать через сутки после того, как документ официально опубликуют, и останется в силе шесть месяцев.

В кабмине объяснили: цель запрета - сохранить стабильность на внутреннем продовольственном рынке и не допустить резких скачков цен.

При этом не все поставки попадают под запрет. Можно будет вывозить гречиху в страны Евразийского экономического союза, а также отправлять ее как гуманитарную помощь - если правительство примет такое решение. Еще разрешены поставки по межправительственным соглашениям и экспорт в Абхазию и Южную Осетию.

В правительстве напомнили, что похожий запрет уже вводили в 2021 году - он действовал с 5 июня по 31 августа.

Ранее сообщалось, что гречка в магазинах дорожает: к 17 августа 2026 года килограмм стоил 85,6 рубля - на 11,2 % больше, чем год назад, и впервые с 2024 года выше 85 рублей, причем рост ускоряется (в июне - плюс 2,8 %, в июле - плюс 4,6 %). Розничные цены догоняют оптовые: у производителей тонна стоила в июне 19,4 тысячи рублей (плюс 70,4 % за год), а к 20 июля - 41,9 тысячи рублей (плюс 43 %). Причины - сокращение посевов (751 тысяча гектаров против 1,1 миллиона в 2024-м) и засуха в Алтайском крае, где собирают около половины российской гречки: урожай 2026 года прогнозируют на уровне 800 тысяч тонн при потребности рынка в 850–900 тысячах.