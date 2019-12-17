03 Октября 2020
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Общество Курганская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

СК проверит информацию о травле в курганских соцсетях матери и ее дочери из-за сбора средств на лечение ребенка

Жительница Кургана Мария Хвостанцева появилась в эфире одного из федеральных каналов, где рассказала о травле в социальных сетях ее самой и ее дочери Вики, на лечение которой девушка собирала средства.

Сейчас следователи начали проверку этой информации.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, все обстоятельства проверят и уже по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Молодая мать в беседе с Накануне.RU отметила, что в данный момент сбор средств еще идет.

"Люди думают, что я уже миллионы собрала", - сказала Мария.

Напомним, история маленькой зауральской девочки Вики облетела уже не только Курганскую область, но и всю Россию - мама и папа 6-месячного ребенка сумели собрать деньги на перелет и проживание, чтобы врачи в Санкт-Петербурге взяли Вику на обследование.

Диагноз малыша - обширный меланоформный невус. Говоря простым языком, 80% тела ребенка покрыто родимым пятном. В клинике Санкт-Петербурга женщине пообещали, что сделают все возможное для лечения ее дочери. Именно на перелет до Питера и обратно, а также на проживание там Мария и собирала первые средства.

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СК проверит информацию о травле в курганских соцсетях матери и ее дочери из-за сбора средств на лечение ребенка

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Теги: Вика Х., заболевание, Санкт-Петербург, Курган, обширный меланоформный невус, родимое пятно, СК, проверка, травля



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