03 Октября 2020
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Челябинский метеорит (2014) | Фото: Накануне.RU

В музее Челябинска над осколком знаменитого метеорита самопроизвольно поднялся защитный купол

Над осколком челябинского метеорита в Историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся купол.

Сотрудники музея называют это фантастикой и не могут объяснить причины явления - оказалось, что купол висел в воздухе несколько секунд на глазах работников и охраны, пишет Baza.

В составленном акте сообщается, что инцидент произошел в 15.30 14 декабря в зале природы и древней истории.

Купол опустили только при помощи специального пульта, также сообщается, что просто так тяжелую конструкцию опустить и поднять нельзя.

Из музея ничего не исчезло, метеорит также находится на месте.

письмо, метеорит(2019)|Фото: Baza

Напомним, взрыв метеорита "Челябинск" произошел утром 15 февраля 2013 года в небе над окрестностями Челябинска, яркая вспышка была видна с территории Курганской и Тюменской областей. В результате ударной волны в Челябинске было повреждено несколько зданий, обрушилась часть внешней стены цинкового завода, вылетела масса оконных стекол, в медучреждения с травмами (в основном порезами) обратились несколько десятков человек.

Бывший в то время губернатором Челябинской области Михаил Юревич обратился за финансовой помощью к федеральному центру, поддержка в размере более 1 млрд руб. была оперативно выделена. Позднее из озера Чебаркуль ученые и спасатели извлекли, как считается, основной кусок разлетевшегося в момент вхождения в земную атмосферу небесного тела - он и находится сегодня в музее.

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В музее Челябинска над осколком знаменитого метеорита самопроизвольно поднялся защитный купол

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Теги: защитный купол, Исторический музей, Челябинск, метеорит



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Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 13:54 Мск В музее объяснили, почему над метеоритом мог самопроизвольно подняться защитный купол

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