В музее объяснили, почему над метеоритом мог самопроизвольно подняться защитный купол

В Историческом музее Южного Урала объяснили инцидент с самопроизвольным поднятием купола над метеоритом.

Директор музея Владимир Богдановский рассказал, что подъем купола организован за счет трех гидравлических комплекса, которые работают от электричества. Купол управляется с пульта.

"Пультом можно управлять только с расстояния метра и под определенным углом нужно попасть в определенную точку. Пульт не может открыть с любой другой точки или из кармана. Поэтому случайно открыть чем-то невозможно. Только пульт и только с этой точки", - рассказал Богдановский в интервью телеканалу ВГТРК.

Сотрудники музея приняли произошедшее за технический сбой. Однако за шесть лет подобного не происходило.

"Единственное, чем он отличается от других предметов, он является сильным магнитом. Возможно, эта магнитная сила подействовала на микроаппаратуру, которая там есть", - добавил он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, над осколком челябинского метеорита самопроизвольно поднялся купол. Инцидент произошел 14 декабря в зале природы и древней истории. Купол опустили только при помощи специального пульта, также сообщается, что просто так тяжелую конструкцию опустить и поднять нельзя. Из музея ничего не исчезло.

Напомним, 15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области упал метеорит. Небесное тело вошло в атмосферу Земли, где взорвалось и распалось на большое количество фрагментов. В результате ударной волны в Челябинске было повреждено несколько зданий, обрушилась часть внешней стены цинкового завода, вылетела масса оконных стекол, в медучреждения с травмами (в основном порезами) обратились несколько десятков человек.