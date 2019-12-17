Взрыв газа в Белгороде: задержаны три сотрудника филиала "Газпрома"

По делу о взрыве газа в жилом доме в Белгородской области задержаны три работника филиала АО "Газпром газораспределение Белгород".

Напомним, вечером 3 декабря поселке Яковлево в 4-этажном жилом доме по улице Шаландина взорвался газ, после чего произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа.

Пострадали шесть жителей этого дома, все они госпитализированы. Под завалами было обнаружено тело мужчины. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, подозреваемые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода, грубо нарушив правила безопасности в ходе газоопасных работ.

По данным следствия, в результате в подвале жилого дома произошла утечка и скопление газа. Из подвала газ проник на первый и второй этаж и взорвался, когда кто-то из жильцов включил газовую плиту.

Отметим, ранее официальной версией взрыва в четырехэтажном доме признали повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.