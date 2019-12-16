В Челябинске появится заместитель главы города, ответственный за городскую среду

У главы Челябинска Натальи Котовой появится заместитель, ответственный за городскую среду. Об этом стало известно на совещании с руководством Челябинска и представителями экспертного сообщества по благоустройству южноуральской столицы в 2020 году, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер поставил задачу по созданию центра компетенций, который будет заниматься проектами благоустройства. В частности, будет создана электронная карта города, где можно будет ознакомиться с проектами благоустройства и проголосовать за какой-либо проект.

"Приоритетная задача, которая перед нами стоит, – это преображение внешнего облика Челябинска. Этого ждут от нас жители города. Важно подходить к конкретным решениям с учетом предложений и мнений челябинцев. Мне бы хотелось, чтобы город кардинально преобразился, это важно, люди должны гордиться своим городом", - подчеркнул он.

Особое внимание будет уделяться развитию общественных пространств, площадей, скверов, парков, набережных и основных улиц города. Нужен новый подход к освещению, иллюминации, подсветке зданий. "Город должен стать ярче, вообще Челябинск очень темный город, в будущем надо исправить эту ситуацию, давайте сделаем больше света", - обозначил глава области.

Акцент будет сделан на озеленение и уличное искусство. В следующем году начнется реализация проекта по созданию пешеходного туристического маршрута по центру Челябинска.