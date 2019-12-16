Пассажир иномарки открыл стрельбу в центре Перми

В Перми неизвестный открыл стрельбу в центре города, на улице Монастырской, передает корреспондент Накануне.RU.

Короткий ролик появился в соцсетях. Звуки выстрелов были довольно громкими, машина момент стрельбы куда-то ехала.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее аналогичная история произошла в Тюмени. Артем Т. был арестован за то, что прокатился по центру города с оружием, а позже – за "дикие танцы на Республики".