Стрельбу в Перми, видеозапись которой оказалась в интернете, вели холостыми патронами

Прикамские силовики рассказали подробности об утренней стрельбе на Монастырской, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром в соцсетях появился короткий ролик, на котором пассажир иномарки стреляет в воздух. Звуки выстрелов были довольно громкими, машина в момент стрельбы куда-то ехала.

Экспертиза показала, что гильзы, изъятые с места происшествия, принадлежат холостым патронам светозвукового действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УМВД. Такие патроны являются штатными для списанного охолощенного оружия, т.е. такого, которое невозможно использовать в боевых целях. Полиция ищет героев видео.

Добавим, ранее аналогичная история произошла в Тюмени. Артем Т. был арестован за то, что прокатился по центру города с оружием, а позже – за "дикие танцы на Республики".