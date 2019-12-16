02 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Стрельба, машина, Монастырская, Пермь (2019) | Фото: vk.com/rinsvid

Стрельбу в Перми, видеозапись которой оказалась в интернете, вели холостыми патронами

Прикамские силовики рассказали подробности об утренней стрельбе на Монастырской, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром в соцсетях появился короткий ролик, на котором пассажир иномарки стреляет в воздух. Звуки выстрелов были довольно громкими, машина в момент стрельбы куда-то ехала.

Экспертиза показала, что гильзы, изъятые с места происшествия, принадлежат холостым патронам светозвукового действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УМВД. Такие патроны являются штатными для списанного охолощенного оружия, т.е. такого, которое невозможно использовать в боевых целях. Полиция ищет героев видео.

Добавим, ранее аналогичная история произошла в Тюмени. Артем Т. был арестован за то, что прокатился по центру города с оружием, а позже – за "дикие танцы на Республики".

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Стрельбу в Перми, видеозапись которой оказалась в интернете, вели холостыми патронами

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Теги: Монастырская, стрельба, автомат, BMW



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Ранее 16.12.2019 07:56 Мск Пассажир иномарки открыл стрельбу в центре Перми

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