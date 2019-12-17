03 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Стрельба, машина, Пермь (2019) | Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

"Хотели поздравить с Новым годом". В Перми стрелки, устроившие пальбу в центре города, объяснились

В Перми задержаны стрелки, открывшие в центре города огонь из охолощенного автомата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УМВД.

Напомним, утром 16 декабря в соцсетях появился короткий ролик, на котором пассажир иномарки стреляет в воздух. Звуки выстрелов были довольно громкими, машина в момент стрельбы куда-то ехала.

На месте изъята 21 гильза от патронов светозвукового действия, выпущенных из охолощенного оружия. Оперативники отследили передвижение автомобиля, его марку и государственный номер и вскоре "взяли" нарушителей.

Стрелки приехали в Пермь из Самары на "BMW" 5 серии и направились в одно из заведений, чтобы отдохнуть. Перед отъездом из кафе 24-летний гость несколько раз выстрелил в воздух. Затем все трое сели в машину. После этого стрелять начал 26-летний нарушитель спокойствия. Этот процесс и попал на видео.

Стрелявшие получили по административному протоколу по статье "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". По словам стрелков, они хотели не напугать окружающих, а лишь поздравить их с наступающим Новым годом.

Стрельба, машина, Пермь(2019)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Стрельба, машина, Пермь(2019)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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"Хотели поздравить с Новым годом". В Перми стрелки, устроившие пальбу в центре города, объяснились

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Теги: Окулова, стрельба, автомат, BMW



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