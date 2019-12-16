В плане приватизации появились новые компании

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие российские компании, как Дом.РФ, "Почта России", Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьво и прочие.

Их включили в повестку совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Как говорят в Минфине, реализация требуется не столько ради доходов бюджета, сколько для снижения доли государства в экономике, сообщают "Известия".

Ранее вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно. Появившиеся предложения на этот счет в правительстве пока не обсуждались, "дискуссия об этом впереди".

О частичной приватизации в том или ином формате нацперевозчика говорят уже давно. Так, глава ФАС Игорь Артемьев предлагал приватизировать "дочку" "Аэрофлота" - лоукостер "Победа". Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев идею отвергал, отмечая, что сейчас "Победа" является драйвером роста группы (в ГК входят "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Аврора"). Но при этом он не исключил, что до 25% акций "Победы" выставят на IPO (первичное размещение акций на бирже).