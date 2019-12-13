"Сургутнефтегаз" обогнал "Газпром нефть" по капитализации - эксперты вновь не исключают подготовку к поглощениям

Акции "Сургутнефтегаза" вновь подскочили в цене. Накануне обыкновенные акции "СНГ" показали суточный рост в 7%. Привилегированные — 2%. Из-за этого скачка СНГ обогнал по капитализации "Газпром нефть". Последний раз такое происходило в октябре.

Как сообщало Накануне.RU, взлет стоимости акций был зафиксирован 23 октября. Аналитики назвали его "аномальным". Ряд экспертов отмечает, что рост обусловлен появившимися на рынке слухами о крупной сделке. В том числе, говорилось, что возможна некая сделка с "ЛУКОЙЛ". Также рост акций объясняли игрой спекулянтов. После того, как глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов лично опроверг информацию о том, что он якобы намерен продать свои акции нефтяной компании, стоимость акций "СНГ" резко рухнула.

Теперь у аналитиков вновь появился повод говорить о возможной покупке крупного пакета "ЛУКОЙЛ". Эксперты отмечают, что столь экстренный рост происходит только при наличии скрытой от общего рынка информации, которой обычно обладают инсайдеры.

Также версии о причинах экстренного роста озвучили эксперты РБК. По мнению аналитика QBF Дениса Иконникова, рост акций может быть связан с тем, что зарубежные фонды массово покупали бумаги компании. Осенью акции "СНГ" приобретали Credit Agricole, Carnegie Fonder, Swedbank. Аналитик сообщил, что член совета директоров Мухамадеев 9 декабря сократил свою долю акций, поскольку они растут без видимых причин и невозможно предсказать, что будет дальше. Аналитик Exante Александр Хомутов предложил еще одну версию. По его словам, кроме уже перечисленных факторов, рост котировок также вызван стабилизацией цен на нефть.

Напомним, взлет стоимости акций происходил и раньше. Помимо октябрьского повышения цен, взлет "СНГ" был также летом. В августе стало известно, что нефтяная компания создала "дочку" ООО "Рион", заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ими. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30%, до 35,5 руб. за штуку. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, комментируя рост стоимости акций нефтяной компании, заявил, что торговля носила исключительно спекулятивный характер. Предположения о создании инвесткомпании для выкупа собственных акций он назвал домыслами спекулянтов. Кроме того, рост акций произошел в ноябре: был достигнут максимум за 13 лет.