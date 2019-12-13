"Сургутнефтегаз" обогнал "Газпром нефть" по капитализации - эксперты вновь не исключают подготовку к поглощениям

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
богданов владимир леонидович генеральный директор оао сургутнефтегаз (2007) | Фото: Накануне.ru

"Сургутнефтегаз" обогнал "Газпром нефть" по капитализации - эксперты вновь не исключают подготовку к поглощениям

Акции "Сургутнефтегаза" вновь подскочили в цене. Накануне обыкновенные акции "СНГ" показали суточный рост в 7%. Привилегированные — 2%. Из-за этого скачка СНГ обогнал по капитализации "Газпром нефть". Последний раз такое происходило в октябре.

Как сообщало Накануне.RU, взлет стоимости акций был зафиксирован 23 октября. Аналитики назвали его "аномальным". Ряд экспертов отмечает, что рост обусловлен появившимися на рынке слухами о крупной сделке. В том числе, говорилось, что возможна некая сделка с "ЛУКОЙЛ". Также рост акций объясняли игрой спекулянтов. После того, как глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов лично опроверг информацию о том, что он якобы намерен продать свои акции нефтяной компании, стоимость акций "СНГ" резко рухнула.

Теперь у аналитиков вновь появился повод говорить о возможной покупке крупного пакета "ЛУКОЙЛ". Эксперты отмечают, что столь экстренный рост происходит только при наличии скрытой от общего рынка информации, которой обычно обладают инсайдеры.

Также версии о причинах экстренного роста озвучили эксперты РБК. По мнению аналитика QBF Дениса Иконникова, рост акций может быть связан с тем, что зарубежные фонды массово покупали бумаги компании. Осенью акции "СНГ" приобретали Credit Agricole, Carnegie Fonder, Swedbank. Аналитик сообщил, что член совета директоров Мухамадеев 9 декабря сократил свою долю акций, поскольку они растут без видимых причин и невозможно предсказать, что будет дальше. Аналитик Exante Александр Хомутов предложил еще одну версию. По его словам, кроме уже перечисленных факторов, рост котировок также вызван стабилизацией цен на нефть.

Напомним, взлет стоимости акций происходил и раньше. Помимо октябрьского повышения цен, взлет "СНГ" был также летом. В августе стало известно, что нефтяная компания создала "дочку" ООО "Рион", заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ими. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30%, до 35,5 руб. за штуку. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, комментируя рост стоимости акций нефтяной компании, заявил, что торговля носила исключительно спекулятивный характер. Предположения о создании инвесткомпании для выкупа собственных акций он назвал домыслами спекулянтов. Кроме того, рост акций произошел в ноябре: был достигнут максимум за 13 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Сургутнефтегаз" обогнал "Газпром нефть" по капитализации - эксперты вновь не исключают подготовку к поглощениям

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: акции, сургутнефтегаз, рост, лукойл, спекуляции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.11.2019 12:59 Мск Стоимость акций "Сургутнефтегаза" вновь возросла: достигнут максимум за 13 лет
Ранее 29.10.2019 10:30 Мск Стоимость акций "Сургутнефтегаза" снижается на фоне заявлений главы "ЛУКОЙЛа"
Ранее 28.10.2019 19:42 Мск Глава "Лукойла" опроверг продажу своих акций компании "Сургутнефтегазу"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети