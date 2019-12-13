Нацпроекты подорожают на 400 млрд рублей

До 2024 года на национальные проекты будет потрачено на 368 млрд руб. больше.

По данным Минфина, больше всего за это время вырастет финансирование нацпроекта "Демография" — на 279 млрд руб.

Программу "Экология" напротив ждут сокращения - экономия составит 7 млрд руб.

Изначально общий шестилетний бюджет нацпроектов оценивался в 25,7 трлн руб., сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в кабмине России задумались об увеличении количества национальных проектов с 12 до 15.

Как сообщил первый заместитель главы Министерства финансов РФ Леонид Горнин, "они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи". По его словам, в качестве примера можно отдельно выделить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и создать нацпроекты для развития сельского хозяйства.

Как отметил Горнин, работы над дополнительными нацпроектами пока находятся в стадии обсуждения. По его словам, в случае одобрения этой идеи финансирование проектов до 2024 года меняться не будет.