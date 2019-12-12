Клиника "Мать и дитя" обратилась к приставам, чтобы передать родителям живущую в роддоме девочку

Столичный частный роддом "Мать и дитя" подал в ФССП исполнительные листы, чтобы добиться передачи родителям пятилетней девочки, с рождения живущей в клинике.

"5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. В ГК "Мать и дитя" искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно разрешена в его интересах", - цитирует "Интерфакс" представителя клиники.

В нем отмечается, что сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, хотя после рождения ребенок действительно прошел через реанимационные, диагностические, лечебные и реабилитационные процедуры, требующие длительного пребывания в условиях стационара.

Стоит отметить, что органы опеки и попечительства как раз добиваются обратного – ограничения либо лишения родителей их прав. Об этом, в частности, заявлял департамент труда и социальной защиты Москвы.