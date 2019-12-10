Опека подаст иск против родителей пятилетней девочки, живущей в больнице с самого рождения

В Москве пятилетняя девочка с самого рождения живет в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя".

Органы опеки и попечительства подадут иск об ограничении либо лишении родителей их прав, сообщает департамент труда и социальной защиты Москвы.

В ведомстве уточнили, что из центра к ним обратились впервые в январе. По информации ПМЦ девочка может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее.

Перинатальный центр выписал девочку в марте и подал иск с требованием забрать ребенка. Родители все эти годы оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате. Иск был частично удовлетворен и в ноябре вступил в законную силу, но родители девочку так и не забрали.

В перинатальный центр были направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день.