26 Сентября 2020
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ребенок, девочка, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь (2015) | Фото: kzndeti.ru

Опека подаст иск против родителей пятилетней девочки, живущей в больнице с самого рождения

В Москве пятилетняя девочка с самого рождения живет в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя".

Органы опеки и попечительства подадут иск об ограничении либо лишении родителей их прав, сообщает департамент труда и социальной защиты Москвы.

В ведомстве уточнили, что из центра к ним обратились впервые в январе. По информации ПМЦ девочка может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее.

Перинатальный центр выписал девочку в марте и подал иск с требованием забрать ребенка. Родители все эти годы оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате. Иск был частично удовлетворен и в ноябре вступил в законную силу, но родители девочку так и не забрали.

В перинатальный центр были направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день.

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Опека подаст иск против родителей пятилетней девочки, живущей в больнице с самого рождения

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Теги: перинатальный центр, москва, девочка



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