Тараканы, клопы, мыши и долги за ЖКХ. В Перми выселили жильцов проблемной "трешки"

В Перми выселены жильцы проблемной квартиры. Хозяева содержали ее в антисанитарии и накопили долги за услуги ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФССП.

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В муниципальной трехкомнатной квартире в многоэтажном жилом доме по Тургенева по договору социального найма жили отец и сын. Коммунальные счета они не оплачивали и превратили свое жилье в рассадник тараканов, клопов и мышей.

Соседи неоднократно жаловались председателю ТСЖ на зловонный запах, исходящий из квартиры и распространяющийся по всему подъезду. В итоге мэрия через суд добилась расторжения договора соцнайма и выселения неблагополучных жильцов.

Приехавшие исполнять решение суда приставы застали в квартире коммунальный ад. В жилище отсутствовал санузел, на полу лежали горы бытового мусора, повсюду бродили полчища тараканов и мух, стоял отвратительный запах, а из ценного имущества обнаружен только кот.

Должники обрадовались визиту судебных приставов. По решению суда им предоставлено другое жилое помещение меньшей площади, но со всеми необходимыми удобствами. Быстро собравшись, должники, прихватив с собой кота, отправились в новое место жительства, где, по их собственному признанию, "наконец-то можно будет помыться".