Началась сборка обновленной Lada 4x4

Компания "АвтоВАЗ" приступила к серийной сборке внедорожника Lada 4×4.

В сутки с конвейера сходит 165 машин. Выпуск прежней модели прекратился. У Lada 4×4 будет более эргономичный рычаг механической коробки передач, новая передняя панель, дверные карты и сиденья.

Автомобиль в топовой комплектации Urban получит боковую подушку безопасности, которую разместят в сиденье водителя, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan (Рено-Ниссан) для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS, заявил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

По его словам, компания стремится сохранить выдающиеся внедорожные качества автомобиля этой марки.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", — отметил топ-менеджер.