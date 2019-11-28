Год театра! В Тюмени сотрудника "Ангажемента имени Загоруйко" избили разводным ключом на входе в театр

Художественный руководитель и директор тюменского молодежного театра "Ангажемент им. В.С. Загоруйко" Леонид Окунев рассказал о нападении на одного из сотрудников культурного учреждения. Пострадавшего избили разводным ключом, передает корреспондент Накануне.RU.

Возле здания театра два человека начали ремонтировать свой автомобиль. Один из сотрудников учреждения сделал им замечание и попросил убрать машину, которая стояла уже не первый день.

"В ответ – оскорбления и ругань, которая закончилась потасовкой. Поняв, что им обоим не справиться с нашим сотрудником, один из нападавших ударил его со спины разводным ключом. На лице – рассечение и отек глаза. А вы говорите, "год театра"", - подытожил Окунев.

Получить комментарий в пресс-службе городской полиции о том, заявлял ли пострадавший на обидчиков, к моменту публикации не удалось.