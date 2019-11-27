В Тюменской области учитель ОБЖ, которого "довели" школьники, заключил мировое соглашение с бывшим работодателем

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области учитель ОБЖ, которого "довели" школьники, заключил мировое соглашение с бывшим работодателем

Учитель из поселка Боровский Виктор Садлинский заключил мировое соглашение с бывшим работодателем. Его утвердил Тюменский районный суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, резонансный случай произошел в поселковой школе №2 в октябре. В сети была опубликована видеозапись, на которой учитель кричит на учеников "кто тут особенный, ты особенный?", сопровождая речь матом и толчками. Управление образования Тюменского района, комментируя ситуацию, заявило, что "выражает свое глубокое возмущение поведением учителя ОБЖ", отмечая, что "это недопустимо для педагога". Садлинского уволили. После этого школьники и учителя Тюменской области начали устраивать акции в его поддержку. О случившемся высказался губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, "нельзя применять насилие к ребенку. Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием" и заявил, что будет правильно, если представители системы образования разработают специальный курс "Как педагогу работать с агрессией в школе".

По данным картотеки суда, мировое соглашение утверждено 25 ноября. Его условия не разглашаются, однако, по некоторым данным, одним из условий стала отмена статьи, по которой уволили Садлинского. В школу он не вернется, но и "волчьего билета" не получит.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области учитель ОБЖ, которого "довели" школьники, заключил мировое соглашение с бывшим работодателем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виктор Садлинский, школьники, учитель ОБЖ, жестокое обращение с детьми



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.11.2019 14:32 Мск "Очнитесь, мамаши": учитель ОБЖ, которого "довели" школьники, выступил с обращением

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2019 11:37 Мск Подростков, которые "довели" учителя Боровской школы, поставили на внутришкольный учет
Ранее 15.10.2019 13:10 Мск Тюменский родительский комитет выступил в поддержку уволенного учителя ОБЖ Виктора Садлинского
Ранее 15.10.2019 09:49 Мск Скандал с учителем ОБЖ Боровской школы может выйти на федеральный уровень
Ранее 14.10.2019 08:50 Мск Моор предложил учить педагогов работать с агрессией - после скандала с учителем ОБЖ
Ранее 12.10.2019 20:23 Мск Уволенный за насилие над детьми учитель Боровской школы рассказал, почему его все еще не посадили
Ранее 11.10.2019 15:54 Мск Уволенный за насилие над детьми учитель Боровской школы поблагодарил своих учеников за поддержку
Ранее 11.10.2019 11:55 Мск Начальник управления образования Тюменского района выехала в поселок, где учитель толкал и материл учеников
Ранее 11.10.2019 10:46 Мск "Сами довели". Ученики Боровской школы вступились за учителя, который на уроке матерился и толкался
Ранее 10.10.2019 17:48 Мск В Сети удивлены увольнением учителя тюменской школы и отправкой детей к психологу
Ранее 10.10.2019 13:35 Мск В Тюменской области учитель ОБЖ материл и толкал учеников во время урока. "Воспитательный процесс" попал на видео

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети