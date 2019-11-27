В Тюменской области учитель ОБЖ, которого "довели" школьники, заключил мировое соглашение с бывшим работодателем

Учитель из поселка Боровский Виктор Садлинский заключил мировое соглашение с бывшим работодателем. Его утвердил Тюменский районный суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, резонансный случай произошел в поселковой школе №2 в октябре. В сети была опубликована видеозапись, на которой учитель кричит на учеников "кто тут особенный, ты особенный?", сопровождая речь матом и толчками. Управление образования Тюменского района, комментируя ситуацию, заявило, что "выражает свое глубокое возмущение поведением учителя ОБЖ", отмечая, что "это недопустимо для педагога". Садлинского уволили. После этого школьники и учителя Тюменской области начали устраивать акции в его поддержку. О случившемся высказался губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, "нельзя применять насилие к ребенку. Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием" и заявил, что будет правильно, если представители системы образования разработают специальный курс "Как педагогу работать с агрессией в школе".

По данным картотеки суда, мировое соглашение утверждено 25 ноября. Его условия не разглашаются, однако, по некоторым данным, одним из условий стала отмена статьи, по которой уволили Садлинского. В школу он не вернется, но и "волчьего билета" не получит.