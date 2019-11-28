"Очнитесь, мамаши": учитель ОБЖ, которого "довели" школьники, выступил с обращением

Учитель ОБЖ из поселка Боровский Виктор Садлинский, уволенный из школы №2 после резонансной видеозаписи, на которой он кричит на учеников, сопровождая речь матом и толчками, прокомментировал произошедшую с ним историю и заключенное мировое соглашение, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения опубликован в группе в поддержку Садлинского социальной сети "ВКонтакте". Заключенное мировое соглашение бывший учитель называет не "победой, а хорошим жизненным опытом".

"Очень жаль, что современное образование превратили в бюро по оказанию услуг. Нынешняя школа перестает отличаться от супермаркета, где "клиент всегда прав". Полностью пропадают какие-либо ценности взаимоотношений. Все строится на одной лишь выгоде. Тонны навязываемой макулатуры, поправок и приказов сильно отдаляют от самого главного - воспитания. Все нынешние воспитательные процессы строятся на прописанных законах и нормативно-правовых актах, человек оказывается на вторых ролях. Не остаётся права на ошибку или какую-либо самостоятельность. Инициативность учителей и других госслужащих, готовых в разы повысить пользу своей деятельности, подавлена донельзя", - высказал мнение учитель.

Он отметил, что итоги такой политики видит ежедневно, и что у него складывается впечатление, что последняя буква в термине "поколение Z" [люди, родившиеся после первой половины 90-х - примеч.] обозначает "зомби" - безвольную биомассу, движимую низменными целями, без совести и моральных принципов.

"Как учитель я немного перегнул палку, как педагог и вовсе стал "врагом народа" и многих мамочек, которые скажут: "Да вот, мой ребенок самый хороший и умный, это учителя плохие!" Очнитесь, мамаши! Вы дороги "деткам", пока обеспечиваете их жизнь. Рано или поздно они подрастут и найдут повод "посылать" уже не учителей, а вас. Я специально разделил понятия "учитель" и "педагог", потому что считаю их совершенно разными. Педагог - это профессия, основанная на госстандартах, а учитель - это призвание и состояние души. Я всегда относил себя к учителям, наверное поэтому и не смог долго продержаться в образовательной системе", - завершил свое обращение Садлинский.

Напомним, резонансный случай произошел в поселковой школе №2 в октябре. Управление образования Тюменского района, комментируя ситуацию, заявило, что "выражает свое глубокое возмущение поведением учителя ОБЖ", отмечая, что "это недопустимо для педагога". Садлинского уволили. После этого школьники и учителя Тюменской области начали устраивать акции в его поддержку. О случившемся высказался губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, "нельзя применять насилие к ребенку. Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием" и заявил, что будет правильно, если представители системы образования разработают специальный курс "Как педагогу работать с агрессией в школе".

Мировое соглашение между учителем и бывшим работодателем утверждено 25 ноября. Его условия не разглашаются, однако, по некоторым данным, одним из условий стала отмена статьи, по которой уволили Садлинского. В школу он не вернется, но и "волчьего билета" не получит.