12 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Благосостояние растет: в Москве на покупку элитного жилья в 2019 году потратят рекордные 82 млрд

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги года на первичном рынке элитной и премиальной недвижимости Москвы.

По их прогнозам, покупатели высокобюджетного жилья за год потратят на квартиры и апартаменты более 82 млрд руб., передает РБК. Это рекордный показатель за последние пять лет: в прошлом году траты в этой категории были на 6% меньше, в 2017-м — на 23%.

Общее количество сделок превысит прошлогодний показатель на 1–2% и составит около 1,1 тыс. договоров, подсчитали в Knight Frank. Из них 25% придется на элитный сегмент и 75% — на премиум.

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Благосостояние растет: в Москве на покупку элитного жилья в 2019 году потратят рекордные 82 млрд

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Теги: москва, элитная недвижимость, рекорд



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