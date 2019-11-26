Благосостояние растет: в Москве на покупку элитного жилья в 2019 году потратят рекордные 82 млрд

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги года на первичном рынке элитной и премиальной недвижимости Москвы.

По их прогнозам, покупатели высокобюджетного жилья за год потратят на квартиры и апартаменты более 82 млрд руб., передает РБК. Это рекордный показатель за последние пять лет: в прошлом году траты в этой категории были на 6% меньше, в 2017-м — на 23%.

Общее количество сделок превысит прошлогодний показатель на 1–2% и составит около 1,1 тыс. договоров, подсчитали в Knight Frank. Из них 25% придется на элитный сегмент и 75% — на премиум.