Собянин: Проезд на МЦД две недели будет бесплатным

Количество вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится.

Как сообщил мэр города Сергей Собянин, проезд в это время будет бесплатным. Это решено сделать в связи со значительным ростом пассажиропотока, а количество вагонов в составе будет увеличено до 10-11, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, российский офис консалтинговой компании McKinsey займется разработкой новой программы развития транспортного комплекса Москвы на 2019–2023 годы и на период до 2040 года.

Ее "дочка" - "Маккинзи и компания Сиайэс" предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн руб.

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 году. В ней команда мэра Сергея Собянина определила основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт. Для этого была подготовлена программа его модернизации и улучшения организации движения.