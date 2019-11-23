На фоне масштабной коммунальной аварии в Курске к работе вернулся глава областного управления МЧС

В Курске ликвидируют последствия коммунальной аварии, из-за которой без тепла остались десятки тысяч людей. На этом фоне возобновил работу в своей должности глава областного управления МЧС Иван Лунев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Последний год – с октября 2018 г. – Лунев был в командировке в Краснодарском крае.

Напомним, авария, из-за которой в Курске частично отключили горячую воду и отопление, произошла 22 ноября. В зону отключения попали улицы 50 лет Октября, Студенческая, Мыльникова, Косухина, Бойцов 9-й Дивизии, проспект Хрущева и Крылова, Майский бульвар. Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением в 20 тыс. человек. Под отключение попали три поликлиники, две школы, два детских садика, колледж, ВУЗ. Вечером на месте аварии побывал глава Курска Виктор Карамышев.