09 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

На фоне масштабной коммунальной аварии в Курске к работе вернулся глава областного управления МЧС

В Курске ликвидируют последствия коммунальной аварии, из-за которой без тепла остались десятки тысяч людей. На этом фоне возобновил работу в своей должности глава областного управления МЧС Иван Лунев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Последний год – с октября 2018 г. – Лунев был в командировке в Краснодарском крае.

Напомним, авария, из-за которой в Курске частично отключили горячую воду и отопление, произошла 22 ноября. В зону отключения попали улицы 50 лет Октября, Студенческая, Мыльникова, Косухина, Бойцов 9-й Дивизии, проспект Хрущева и Крылова, Майский бульвар. Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением в 20 тыс. человек. Под отключение попали три поликлиники, две школы, два детских садика, колледж, ВУЗ. Вечером на месте аварии побывал глава Курска Виктор Карамышев.

(2005)|Фото: Фото: Накануне.ru

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На фоне масштабной коммунальной аварии в Курске к работе вернулся глава областного управления МЧС

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Теги: Иван Лунев, Виктор Карамышев, авария, отопление



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