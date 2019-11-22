Театр "Ленком" получил имя Марка Захарова

Театр "Ленком" получил имя Марка Захарова, режиссера, который на протяжении многих лет был бессменным худруком заведения. Он скончался 28 сентября 2019 года.

"Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Таким образом, в названии театра появляется некоторое противоречие, которое, впрочем, едва ли кого-то сильно смутит.

Театр был создан в 1927 году как ТРАМ – Театр рабочей молодежи. В 1938 году его переименовали в "Московский театр имени Ленинского комсомола".