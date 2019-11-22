В Москве нашли погибшим аспиранта МГУ

В Москве нашли погибшим аспиранта МГУ Дмитрия Н., пишет Baza.

Тело молодого человека было найдено под окнами общежития.

Сообщается, что инцидент произошел утром 22 ноября. В одной из комнат "общаги" кто-то громко кричал, свидетели вызвали полицию. Приехавшие на место ЧП правоохранители застали в комнате молодого человека, который находился в неадекватном состоянии.

Позже тело аспиранта было найдено под окнами здания.

Сейчас сотрудники полиции и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.