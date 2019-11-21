Очевидцы: В районе Керченского пролива горит корабль

В районе Керченского пролива в Крыму загорелось судно, которое стоит на рейде.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на очевидцев. Огонь, по их словам, виден с таманского полуострова.

В Росморречфлоте заявили, что данных о каком-либо чрезвычайном происшествии не имеют. "Похоже на ложную тревогу", - отметили в ведомстве.

В прошлом году в Петропавловске-Камчатском потушили корабль, загоревшийся в порту. Члены экипажа, которые находились на судне в количестве 4 человек, в момент возгорания самостоятельно покинули его.