07 Сентября 2020
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Происшествия В России Крым
(2019) | Фото: СКР

Очевидцы: В районе Керченского пролива горит корабль

В районе Керченского пролива в Крыму загорелось судно, которое стоит на рейде.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на очевидцев. Огонь, по их словам, виден с таманского полуострова.

В Росморречфлоте заявили, что данных о каком-либо чрезвычайном происшествии не имеют. "Похоже на ложную тревогу", - отметили в ведомстве.

В прошлом году в Петропавловске-Камчатском потушили корабль, загоревшийся в порту. Члены экипажа, которые находились на судне в количестве 4 человек, в момент возгорания самостоятельно покинули его.

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Очевидцы: В районе Керченского пролива горит корабль

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Теги: корабль, пожар, керченский пролив



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