Участника "Детского Евровидения" от России госпитализировали в Польше

Участник российского дуэта, представляющего нашу страну на "Детском Евровидении 2019" Денберел Ооржак попал в больницу в Польше.

Накануне мальчик и его партнерша по выступлению Татьяна Меженцева впервые вышли на сцену Arena Gliwice польского города Гливице, где проходит конкурс. Ребята два раза исполнили свой номер на песню "A Time For Us". Во время третьего прогона Денберел почувствовал себя плохо и упал в обморок, передает НТВ. Организаторы конкурса прервали репетицию и пригласили врачей, которые приняли решение госпитализировать его.

В местной больнице Денберел прошел полное медицинское обследование. На ближайшее время мальчику рекомендован покой, на ночь его оставили в больнице.

Денберел, победитель суперсезона шоу "Ты супер!" на НТВ, переволновался, сообщили в Академии Игоря Крутого, где учится мальчик. Рядом с Денберелом находятся его бабушка и представители российской делегации.