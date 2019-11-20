Генсек НАТО пообещал, что "повторения Крыма" в Европе не будет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружений в Европе необходимо, чтобы не произошло "повторения Крыма".

По его словам, сложившаяся вокруг полуострова ситуация показывает, что впервые со времен Второй мировой войны в Европе наметилась ситуация, когда "Россия готова использовать военную силу для захвата части территории другой страны", передает РБК.

"Но Крым не входит в НАТО. Именно поэтому мы разместили войска на наших границах, чтобы было ясно без всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не примем повторение Крыма в стране НАТО", — отметил Столтенберг.

Он отметил, что в случае нападения на любого союзника альянса, тот будет готов незамедлительно ответить.