05 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
Первый построенный в Китае авианосец Тип 001 (2019) | Фото: www.thepaper.cn

Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.
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Представитель минобороны КНР Чэн Дэвэй рассказал, что испытания являются плановыми и не связаны с текущей ситуацией.
До этого самым длительным был предыдущий цикл испытаний в августе этого года. Тогда, очевидно, проверялась маневренность корабля, он описал на поверхности моря несколько кругов.

Этот авианосец пока не принят на вооружение китайского флота и даже не получил официального названия. Он известен как "проект 001".

Сейчас Китай располагает только одним авианосцем – это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", купленный на Украине после распада СССР. Он был модернизирован и получил название "Ляонин".

"Ляонин" периодически проходит Тайваньским проливом, что вызывает опасения руководства в Тайбэе. В 2017 г. он также посещал Гонконг к юбилею возвращения острова в состав Китая.

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Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

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Теги: Китай, Тайвань, авианосец



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