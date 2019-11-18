Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.

Представитель минобороны КНР Чэн Дэвэй рассказал, что испытания являются плановыми и не связаны с текущей ситуацией.

До этого самым длительным был предыдущий цикл испытаний в августе этого года. Тогда, очевидно, проверялась маневренность корабля, он описал на поверхности моря несколько кругов.

Этот авианосец пока не принят на вооружение китайского флота и даже не получил официального названия. Он известен как "проект 001".

Сейчас Китай располагает только одним авианосцем – это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", купленный на Украине после распада СССР. Он был модернизирован и получил название "Ляонин".

"Ляонин" периодически проходит Тайваньским проливом, что вызывает опасения руководства в Тайбэе. В 2017 г. он также посещал Гонконг к юбилею возвращения острова в состав Китая.