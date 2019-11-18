"Развить самость". Как Нижневартовск обретает брендовое лицо

Как давно это случилось и кто автор словосочетания - не известно. Но то, что Нижневартовск - столица Самотлора в Югре знают все, в России многие, за рубежом кое-кто. Ну, и что из этого, скажет читатель. Что за польза жителю Нижневартовска от того - как называют город и что о нем знают за его пределами? Главное, что в самом городе есть бюджет, который позволяет муниципальным властям реализовывать социальные проекты, улучающие городскую инфраструктуру и что нефтедобыча, становясь все сложней и затратней, все же обеспечивает достойные рабочие места горожанам.

И пока и правда еще так. Но в будущем? По большому счету именно желанием и умением заглянуть в будущее, спрогнозировать его реалии и определить стратегию развития так, чтобы уже сегодня заложить основы позитивного движения вперед - и есть отличительная особенность эффективных управленцев от тех, кто не заморачивается интересами сограждан, а ловит профит здесь и сейчас.

Если говорить конкретно о столице Самотлора, то команда городских управленцев во главе с Василием Тихоновым о перспективах развития города задумалась сразу. И первое с чем столкнулись - как, кого и чем привлекать в город? Каковы отличительные особенности Нижневартовска, как вообще позиционировать лицо города? Одним словом, пришлось задуматься над тем, что нынче зовется понятием - брендирование.

По мнению Василия Тихонова, для Нижневартовска и Нижневартовской агломерации тема брендирования - перспективное направление. "Необходимо понимать, как сохранить историческую идентичность нашего города и при этом развивать его с учётом современных реалий. Эту работу мы будем проводить в тесном взаимодействии с общественностью, бизнесом, учеными. Необходимо проанализировать свои возможности и определить, в чем наши главные конкурентные преимущества в сравнении с другими небольшими городами. Конечно, это нужно делать с учётом современных конкурентных преимуществ Нижневартовска", - подчеркивал руководитель муниципалитета Василий Тихонов.

И, судя по всему, в долгий ящик работу по брендированию Нижневартовска откладывать не стали. Буквально на днях в городе высадился десант специалистов в этой новой для страны отрасли. Василий Дубейковский, руководитель CityBranding, лично побывал в Нижневартовске. И рассказал корреспонденту Накануне.RU кое-что о первых наметках по разработке бренда города Нижневартовска.

Корр: Вы сейчас в Нижневартовске. Насколько визит деловой, действительно ли вам заказали разработку герба города?

- Герб города останется таким, какой есть. Мы занимаемся брендированием, результатом станет разработка слогана, брендбука, новая стилистика. Это всё не вместо герба, тут другие цели. Наша работа – поиск идей для Нижневартовска, ответ на вопрос: "Чем является столица Самотлора для Югры, УрФО, России, мира?"

Корр: Многие зададутся вопросом - а зачем городу логотип, если есть герб?

– Герб достаточно сильно ограничен в плане использования, визуального изображения, это более официальная и ретроспективная атрибутика. Герб – это про то, что было, а бренд – какими мы хотим стать, куда стремимся.

Корр: И куда?

– Наша работа – поиск идей для Нижневартовска, ответ на вопрос: "Чем является столица Самотлора для Югры, УрФО, России, мира?"

Главным итогом работы будет идея, выраженная в слоганах, планах. Как рассказывать о Нижневартовске, его большом символическом капитале. Как это сделать наиболее эффективно, во-первых, для поднятия внутреннего патриотизма, во-вторых, чтобы город был интересен внешнему миру, от региональной власти до иностранных инвесторов. Аудиторий много, мы будем опираться на мнение вартовчан, это первичная аудитория. Администрация давно решила, что надо заниматься брендингом. Это тренд в округе.

Корр: И Нижневартовск, насколько известно, решил стать первым в этом тренде?

– Да, Нижневартовск – первый муниципалитет региона, который нашел на это ресурсы, выделил деньги, провел конкурс, сформировал техзадание, моя команда выиграла этот конкурс и заключен контракт. Сейчас мы занимаемся исследованием города, разрабатываем концепцию, потом займемся визуализацией. Последним этапом будет ответ на вопрос – "Как с этим жить, кто управляет, как это использовать".

У Нижневартовска много хороших показателей, он может себе позволить разрабатывать и использовать инструменты определенного порядка. Брендинг – как высшее образование: иметь его необязательно, но если ты понимаешь - зачем это надо, то оно обязательно пригодится. Наша роль тут временная, мы берем у города то, чем он гордится, красиво упаковываем, отдаем обратно. Развитие будет зависеть от горожан, администрации, предприятий, активистов и всех, кто причастен к коммуникации города.

Корр: Нижневартовск, Сургут, другие нефтегазовые города, построенные по одному принципу, похожи друг на друга или все-таки разные? Вообще что должно быть отражено в брендировании столицы Самотлора?

– Северные города очень разные. Во-первых, по численности населения. Больше населения – больше, например, фитнес-клубов, кафе. Во-вторых, город это не только здания и функции, например, добыча нефти. Это люди. Были первооткрыватели, трудовой героизм, быстрый темп роста. В Нижневартовске есть улица Пикмана, а в Сургуте ее, скорее всего, нет, потому что это местный герой. Названия улиц, те, кем мы гордимся, характер конкретных руководителей влияют на образ жизни городов. Мегион, Нижневартовск, Лангепас, Когалым и другие северные города очень разные.

Брендинг как раз и призван рассказать, почему Нижневартовск особенный. Для жителя, например, Тамбова Нижневартовск, Новый Уренгой, Салехард – одно и то же: дорого, далеко, холодно, вахта. На самом же деле города очень разные.

И для меня до первого посещения Нижневартовск был вахтовым городом, куда много людей приезжают на время, потом уезжают. Однако, пожив в столице Самтлора некоторое время, я понял, что все совсем не так. Город отнюдь не вахтовый, а наполненный собственной жизнью, героями, тем, чем может гордиться и хочет выделяться, соперничать с тем же Сургутом.

Корр: То есть, вы уже увидели изюминки города и готовы оформить их в бренды?

– Наш задача – помочь развить самость города и превратить ее в инструмент развития. Вместе с мэрией и горожанами нам, надеюсь, удастся разработать бренд, который будет примером для других городов. Нижневартовск – большой молодец, что занимается этим системно, официально.

Корр: Если говорить о туризме в Нижневартовске, на чем Вы сделали бы акцент? И можете поделиться наметками по будущему бренду Нижневартовска?

– Если говорить именно о туризме, то ниша, которая уже есть и где можно показать отличную динамику, – охота и рыбалка, все, что связано с дикой природой. Но основная цель брендинга – все-таки не туризм, мы смотрим более широко.

Итак, специалисты работают. Но важно, что и городские власти не сидят, сложа руки, в ожидании вердиктов столичных экспертов. Например, а мае этого года в Нижневартовске прошла форсайт-сессии «Территориальный маркетинг и брендинг Нижневартовска». Этот мозговой штурм оказался полезен и для сбора материалов для работы по брендированию и для активного городского сообщества в целом.

"Очень важный вопрос: "Где мы живем?", - говорил, обращаясь к участникам сессии глава Нижневартовска Василий Тихонов и расшифровывал вопрос, - Умение ответить дает возможность жителям других городов не только Российской Федерации, но и всего мира узнать, какой он город Нижневартовск. Около 50 лет назад сюда приехали самые смелые и амбициозные люди, которые построили город Нижневартовск. Они открыли самое известное в мире Самотлорское месторождение. Вместе нам удалось сохранить уникальные традиции коренных малочисленных народов Севера. Теперь предстоит создать бренд города. Это амбициозная задача. Каким будет бренд и то, как он поможет позиционировать Нижневартовск, зависят перспективы нашего города".

Кстати, в рамках форсайт-сессии прошло анкетирование участников, в котором было много важных вопросов - о любимых городских праздников, о том, чего не хватает городу и с чем он ассоциируется. Всех участников стратегической сессии разделили на группы по тематикам: медицина, молодежь, нефтяники, туризм, агломерация и другие. Во время «мозгового штурма» каждая команда представила свой проект, который поможет в позиционировании города. Среди озвученных тогда предложений были и такие - создание в Нижневартовске музея нефти Самотлора, эко-парка, точек притяжения в микрорайонах.

Кстати, в Нижневартовске сама идея брендирования города получила живой отклик среди горожан и активной общественности. Обсуждают, предлагают свои идеи, вспоминают детали истории города и так далее. Депутат городской думы Николай Книжников считает, что у Нижневартовска уже есть безусловные преимущества – фестиваль «Самотлорские ночи», месторождение Самотлор, спортивные показатели. "Считаю, что начало системной работы по подготовке к брендированию территории важно. Город Нижневартовск современный. Ему нужен свой бренд. Поскольку я являюсь спортсменом, для меня близка спортивная составляющая в брендировании. Во многих государствах наш город ассоциируется в том числе со спортом. В связи с этим, мое предложение создать в городе волейбольный сквер или улицу Волейбольную. И в соответствующей тематике оформить инфраструктуру», - предложил Николай Книжников.

«В нашем городе развиваются так называемые ойл-туры. Экскурсия «Нижневартовск - нефтяная столица России» на Самотлорское месторождение пользуется популярностью. Этот бренд может привлечь в город и новые инвестиции, и новых туристов. Кстати, у нас, как и, например, в Калужской области, есть свой сувенир. Если в Калуге это пастила, то у нас - югорская нефть в специальных колбах», - рассказал депутат думы Нижневартовска, председатель комитета по туризму ТПП ХМАО-Югры Василий Сочилин.

9 марта 2020 года Нижневартовск отметит 48 день рождения. К этой дате горожане ждут презентацию бренда. «Наш город был и остается экономически, социально значимым как для Югры, так и для всей России. К нам исторически приковано особое внимание, как к людям, способным выполнять порой самые невыполнимые задания. Так было во времена освоения Самотлора, так продолжается сейчас. Мы готовы выступать локомотивом по многим направлениям, в первую очередь в реализации национальных проектов, » - отмечал на встрече с предпринимателями города Василий Тихонов.

Какой он Нижневартовск? Что отличает его от других территорий Югры, России, мира? С чем ассоциируется? Какую стратегию брендирования изберет? Масса предложений, уже есть позитивный опыт, но появление единой концепции брендирования Нижневартовска, конечно, впереди. Ибо столица Самотлора город молодой, а горожане активные, целеустремленные и , главное, не равнодушные к судьбе своего города люди.