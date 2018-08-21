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Виновник массового ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург найден мёртвым в лесу
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фура с пивом, ДТП, авария (2017) | Фото: служба спасения &quot;Сова&quot;

В Свердловской области нашли мёртвого водителя грузовика, которого посчитали виновным в ДТП на дороге Пермь - Екатеринбург. Мужчина висел в петле, в лесу на большом расстоянии от места аварии.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины уже проводится следственным отделом по городу Первоуральск.

"Проведён осмотр места происшествия, тело умершего направлено для проведения судебного медицинского исследования в целях установления давности и точной причины смерти. При осмотре тела внешних явных признаков криминальной смерти не установлено, проверка продолжается",- добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 18 августа, произошло ДТП с участием четырех автомобилей: ZAZ Chance, ВАЗ-2107 ,Chevrolet Lacetti и грузового автомобиля (марка устанавливается). Есть пострадавшие.

"В результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля. В считанные минуты пожарные справились с огнем, после чего произвели отбуксировку транспортного средства на обочину. При помощи гидравлических инструментов пожарные деблокировали пострадавших из поврежденных транспортных средств", - рассказали в МЧС.

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21.08.2018 15:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:55 Екб

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Виновник массового ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург найден мёртвым в лесу
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