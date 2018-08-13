Ирбитскую выставку-ярмарку в Свердловской области посетили около 40 тысяч человек

Межрегиональную Ирбитскую выставку-ярмарку, прошедшую в минувшие выходные 11 и 12 августа, посетили около 40 тысяч человек. Свои стенды на ней представили 579 участников из 22 регионов России, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Также с рабочим визитом Ирбит посетил Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул значимость мероприятия для развития туристического потенциала региона.

В этом году одним из ярких событий Ирбитской ярмарки стал старт Великой Северной экспедиции. Наш регион был включен в этот межрегиональный туристический маршрут в 2017 году, впервые его презентовали на международном туристском форуме "Большой Урал".

В программу также был включен фестиваль ландшафтных театров, где проходили спектакли под открытым небом. Кроме того, была организована площадка под названием "Чайная улица": ее участники, представители Азербайджана, Казахстана, Башкирии, Перми, Свердловской области, провоевали для гостей мастер-классы по завариванию чая.

Завершилась ярмарка 12 августа гала-концертом артистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, вокального коллектива NON SOLO и ансамбля народных инструментов "Изумруд".