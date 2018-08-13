Ирбитскую выставку-ярмарку в Свердловской области посетили около 40 тысяч человек

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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Бузгалин: Володин подтвердил неолиберальный курс Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за дефицита бюджета пенсии в России могут быть отменены полностью. На встрече с избирателями в Саратове Володину задали вопрос про пенсионную "реформу" - спикер ответил, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности. Затем отметил, что в пенсионной системе имеется "дыра", и неожиданно закончил тем, что государственные пенсии вскоре могут отменить. "Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - заявил председатель ГД.  Доктор экономических наук, профессор МГУ на кафедре политической экономии экономического факультета Александр Бузгалин отмечает, что даже полная отмена пенсий лишь отложит проблемы Правительства в области экономики на короткий срок. 
13.08.2018
экспертное мнение ;
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Ирбитскую выставку-ярмарку в Свердловской области посетили около 40 тысяч человек
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Евгений Куйвашев, Ирбитская ярмарка (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Межрегиональную Ирбитскую выставку-ярмарку, прошедшую в минувшие выходные 11 и 12 августа, посетили около 40 тысяч человек. Свои стенды на ней представили 579 участников из 22 регионов России, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Также с рабочим визитом Ирбит посетил Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул значимость мероприятия для развития туристического потенциала региона.

В этом году одним из ярких событий Ирбитской ярмарки стал старт Великой Северной экспедиции. Наш регион был включен в этот межрегиональный туристический маршрут в 2017 году, впервые его презентовали на международном туристском форуме "Большой Урал".

В программу также был включен фестиваль ландшафтных театров, где проходили спектакли под открытым небом. Кроме того, была организована площадка под названием "Чайная улица": ее участники, представители Азербайджана, Казахстана, Башкирии, Перми, Свердловской области, провоевали для гостей мастер-классы по завариванию чая.

Завершилась ярмарка 12 августа гала-концертом артистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, вокального коллектива NON SOLO и ансамбля народных инструментов "Изумруд".

Другие новости по темам: ирбит, ярмарка, Сведловская область, посетители
13.08.2018 14:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:57 Екб

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Ирбитскую выставку-ярмарку в Свердловской области посетили около 40 тысяч человек
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