"Собралась чернь!" В Выборге репетировали разгон крестьянского восстания

В ходе турнира "Святого Олафа", прошедшего в стенах Выборгского замка, была продемонстрирована "реконструкция" разгона рыцарями крестьянского бунта.

Разгон народных протестов состоялся 28 июля — в день, когда по всей стране проходили митинги против пенсионной "реформы".

Реконструкторы, изображавшие крестьян, под флагом "Земля и воля" требовали "18-часового рабочего дня", отпуска "раз в пять лет", а затем попросили "вывести наместника". Вскоре после этого бунтовщики были рассеяны рыцарями.

В этом многие увидели намёк на нынешние акции протеста и обратили внимание на то, что изначально в программе фестиваля такая сцена не значилась.

"Лозунги непокорной черни удивительно напоминали требования сегодняшних протестных митингов в России", – отмечают в партии "РОТ-фронт".

Один крестьянин был пойман за ухо. Для решения его судьбы был созван "Симпозиум палачей".

PR-директор мероприятия Ирина Камаева рассказала Накануне.RU, что данный эпизод – одна из "сюрпризных активностей", которая входит в рамки интерактивно-музыкального блока.

"Они у нас в программе есть, просто мы зрителям об этом не говорим. В течение двух дней мы делали разного рода сценки, которые каждый раз для зрителей являлись сюрпризом", – отметила она. Среди таких сцен были не только бунт крестьян и симпозиум палачей, но и, например, сцена с привлечением детей к воинскому делу.

Военный историк Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU обратил внимание на то, что сейчас из-за повышения пенсионного возраста действительно впервые за последние несколько лет нарастают протестные настроения, которые, возможно, дойдут до беспорядков.

"Какой-то символизм здесь есть, но не думаю, что участники фестиваля делали это намеренно, с таким намёком", – считает историк.