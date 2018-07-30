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Протест по осени считают? Накануне.RU подготовило обзор наиболее заметных акций и митингов протеста, прошедших в российских городах 28 июля, и попыталось оценить перспективы этого социального движения.
30.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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"Собралась чернь!" В Выборге репетировали разгон крестьянского восстания
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Реконструкторы на турнире Святого Олафа (2018) | Фото: http://doblestvekov.ru

В ходе турнира "Святого Олафа", прошедшего в стенах Выборгского замка, была продемонстрирована "реконструкция" разгона рыцарями крестьянского бунта.
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Разгон народных протестов состоялся 28 июля — в день, когда по всей стране проходили митинги против пенсионной "реформы".

Реконструкторы, изображавшие крестьян, под флагом "Земля и воля" требовали "18-часового рабочего дня", отпуска "раз в пять лет", а затем попросили "вывести наместника". Вскоре после этого бунтовщики были рассеяны рыцарями.

В этом многие увидели намёк на нынешние акции протеста и обратили внимание на то, что изначально в программе фестиваля такая сцена не значилась.

"Лозунги непокорной черни удивительно напоминали требования сегодняшних протестных митингов в России", – отмечают в партии "РОТ-фронт".

Один крестьянин был пойман за ухо. Для решения его судьбы был созван "Симпозиум палачей".

PR-директор мероприятия Ирина Камаева рассказала Накануне.RU, что данный эпизод – одна из "сюрпризных активностей", которая входит в рамки интерактивно-музыкального блока.

"Они у нас в программе есть, просто мы зрителям об этом не говорим. В течение двух дней мы делали разного рода сценки, которые каждый раз для зрителей являлись сюрпризом", – отметила она. Среди таких сцен были не только бунт крестьян и симпозиум палачей, но и, например, сцена с привлечением детей к воинскому делу.

Военный историк Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU обратил внимание на то, что сейчас из-за повышения пенсионного возраста действительно впервые за последние несколько лет нарастают протестные настроения, которые, возможно, дойдут до беспорядков.

"Какой-то символизм здесь есть, но не думаю, что участники фестиваля делали это намеренно, с таким намёком", – считает историк.

рыцарь, реконструкция подавления крестьянского восстания(2018)|Фото: youtube.com

Другие новости по темам: Турнир Святого Олафа, Выборг, протесты, Игорь Пыхалов, Ирина Камаева
30.07.2018 13:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:22 Екб

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"Собралась чернь!" В Выборге репетировали разгон крестьянского восстания
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