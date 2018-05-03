Путин уволил начальников СК и МВД в Пермском крае

Президент Владимир Путин своим указом снял с постов несколько высокопоставленных силовиков, в их числе руководители управлений СК и МВД Пермского края.

Так, в списке уволенных оказались руководитель следственного управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова и начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев. Об этом сообщается в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Добавим, что Кошелев подал в отставку еще в конце апреля. Завершить карьеру силовик решил в связи с достижением предельного возраста.