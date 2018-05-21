В Перми поликлиника должна выплатить 3 миллиона за исполнение муниципальных контрактов

Прокуратура Кировского района Перми выяснила, что "Городская поликлиника №12" имеет многомиллионный долг перед контрагентами за исполненные ими муниципальные контракты.

Сумма долга – 6 млн руб. Как установили в надзорном ведомстве, администрация больницы никак не решала проблему. Региональное управление ФАС оштрафовало главного врача на 30 тыс. руб. за нарушение срока и порядка оплаты работ по муниципальному контракту.

Вскоре предпринимателям заплатили 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Еще столько же больница осталась должна.