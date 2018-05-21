Прокуратура обратилась в Куйвашеву из-за сокращения работников качканарского завода "Металлист"

Прокуратура Свердловской области направила обращение к губернатору региона Евгению Куйвашеву из-за сокращения работников качканарского завода "Металлист", сообщается в документе надзорного ведомства, который опубликовал депутат ЗакСО Александр Ивачев.

Как говорится в документе, 25 апреля руководство предприятия полностью погасило задолженность переда работниками завода. Как сообщила Накануне.RU одна из сотрудниц завода, деньги получены в полном объёме, вот только на работу они до сих пор не вышли.

"Зарплату всю получили. За апрель на прошлой неделе выдали. Сидим дома, что происходит на заводе - не знаю", - добавила женщина.

Однако в ходе выездной проверки прокуратура установила, что 22 февраля в ГКУ "Качканарский центр занятости" поступило уведомление ОАО "Металлист" о массовом высвобождении работников в количестве 564 человека. Дата предполагаемого увольнения - 1 июня 2018 года. В письме прокуратура просит губернатора "принять меры по восстановлению платежеспособности второго по значимости градообразующего предприятия города".

Напомним, "Металлист" не работает, но объект держится под охраной. Работники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто. 8 апреля в Качканаре прошёл несогласованный митинг работников завода.