Свердловская область не будет помогать качканарскому "Металлисту"

Депутат свердловского заксобрания Александр Ивачев опубликовал в социальной сети ответ министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина на запрос по банкротству качканарского завода "Металлист". Из ответа следует, что из областной казны деньги на поддержку актива не выделят, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В четверг, 22 марта, в администрации города Качканара собралось 300 работников завода ОАО "Металлист". На встрече присутствовали директор предприятия, глава муниципального образования, прокурор города, представители следственного комитета, служба занятости.

По словам Ивачева, главные темы обсуждения - долги по заработной плане и сокращение. "Уведомление о сокращении уже получили 550 человек. Банкротство грозит городу настоящей социальной катастрофой. Именно поэтому депутаты местной думы обратились на этой неделе к губернатору Куйвашеву с просьбой о помощи", - пишет депутат.

В ответе Сергея Пересторонина сообщается, что финансовую поддержку "Металлисту" за счет бюджета Свердловской области оказать невозможно "ввиду задолженности предприятия по налогам и сборам".

Напомним, что работники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто.