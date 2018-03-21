"Ну, а что, похож!" Губернатор Пермского увидел свое сходство с Коляном из "Реальных пацанов"

Российский киноактер Николай Наумов, известный своей ролью Коляна Наумова в сериале "Реальные пацаны", опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он сравнивается с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Глава региона тоже заметил сходство, и сделал репост снимка с комментарием "Ну, а что, похож!" - передает корреспондент Накануне.RU.

Подписчики оценили чувство юмора главы Прикамья. "Это ж надо иметь смелость и здоровую самоиронию!", "Губернатор с юмором - это топ!" - пишут пользователи в комментариях.

Кое-кто сообщил, что сразу увидел сходство, сразу после того, как Максим Решетников был назначен временно-исполняющим обязанности в феврале 2017 года. Были предложения взять Николая Наумова заместителем и отправлять в опасные места, как каскадера.