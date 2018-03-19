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Выборы президента: обработно 30% бюллетеней

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
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Новости
18.03.2018 22:09 Мск (00:09 Екб)
политика | Пермский край
Павел Грудинин закрепился на втором месте по итогам голосования в Пермском крае
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Павел Грудинин, встреча с жителями Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае уже 53 и 55 территориальных избиркомов приступили к сдаче данных по выборам президента России. На текущий момент Владимир Путин получил поддержку 265901 пермяков - это 75.17% голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

На втором месте с заметным отрывом от преследователя находится представитель КПРФ Павел Грудинин. У него 38038 голосов или 10.75%.

Владимир Жириновский набирает 6,84% (24200 голосов). У Ксении Собчак 2,21% голосов. Григорий Явлинский в Прикамье пока набирает 1,32%. Титов, Сурайкин и Бабурин не перешагнули планку в 1%.

Напомним, в 2012 г. 62.94% (736,4 тыс. человек) проголосовавших жителей Прикамья поддержали Владимира Путина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 15.78% голосов. На третьем месте в Пермском крае был самовыдвиженец Михаил Прохоров с результатом в 10,86%. Владимир Жириновский набрал 4,60%, Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 4,40%.

Как сообщало Накануне.RU, после обработки 30% бюллетеней Владимир Путин лидирует с результатом 73,1%.

Другие новости по темам: Павел Грудинин, Владимир Путин, выборы президента
18.03.2018 22:09 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
00:09 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 21:10 Мск
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Ранее 18.03.2018 17:55 Мск
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Павел Грудинин закрепился на втором месте по итогам голосования в Пермском крае
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