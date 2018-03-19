Павел Грудинин закрепился на втором месте по итогам голосования в Пермском крае

В Пермском крае уже 53 и 55 территориальных избиркомов приступили к сдаче данных по выборам президента России. На текущий момент Владимир Путин получил поддержку 265901 пермяков - это 75.17% голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

На втором месте с заметным отрывом от преследователя находится представитель КПРФ Павел Грудинин. У него 38038 голосов или 10.75%.

Владимир Жириновский набирает 6,84% (24200 голосов). У Ксении Собчак 2,21% голосов. Григорий Явлинский в Прикамье пока набирает 1,32%. Титов, Сурайкин и Бабурин не перешагнули планку в 1%.

Напомним, в 2012 г. 62.94% (736,4 тыс. человек) проголосовавших жителей Прикамья поддержали Владимира Путина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 15.78% голосов. На третьем месте в Пермском крае был самовыдвиженец Михаил Прохоров с результатом в 10,86%. Владимир Жириновский набрал 4,60%, Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 4,40%.

Как сообщало Накануне.RU, после обработки 30% бюллетеней Владимир Путин лидирует с результатом 73,1%.