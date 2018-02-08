Долг по зарплате перед ямальцами – 290 миллионов

Долг предприятий Ямала перед работниками – 290 млн руб. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона, которое провел в Салехарде первый заместитель губернатора Алексей Ситников, передает корреспондент Накануне.RU.

"По данным на 31 января, общий объём долга – 290 млн руб., которые не заплатили 7 тыс. 500 работникам. К сожалению, в округе появились новые предприятия с достаточно большим размером долга перед работниками. Из пяти, включённых в сегодняшнюю повестку предприятий, трое как раз относятся к категории "новичков"", - цитирует Ситникова пресс-служба окружного правительства.

Новоуренгойская компания "Северэлектросетьстрой" должна 104 работникам 18 млн руб., "Строительная инвестиционная компания" из Лабытнанги не заплатила 25 сотрудникам 6 млн руб., в Ноябрьске три предприятия - "Сапфир – Пром", "Ямал Энергомонтаж Плюс", "Градиент" - должны по 10 млн руб. каждое.

"До конца недели предприятия предоставят графики погашения долгов со сроком исполнения до конца февраля", - резюмировал Ситников.