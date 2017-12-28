На Ямале компания "Севергазстрой" полностью погасила 109-миллионный долг по зарплате

Прокуратура добилась полной выплаты долга по зарплате сотрудникам компании "Севергазстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства Ямала.

По состоянию на январь компания должна была 400 сотрудникам 109 млн руб. Надымская прокуратура применила к организации и ее руководству санкции. Ранее компания была признана банкротом, в ноябре 2016 г. была введена процедура конкурсного производства.

После отмены сделки, по которой 146 единиц техники должны были уйти по заниженной цене, удалось заплатить работникам 50 млн руб. На 1 декабря долг составлял уже 27 млн 600 тыс. руб. Поступление 12, 22 и 25 декабря на счет "Севергазстроя" денег от продажи недвижимости и автотехники позволило полностью выплатить людям долги по зарплате.