29 Декабря 2018
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Юля Михалкова рассказала правду о распаде "Уральских пельменей"

Актриса Юлия Михалкова подтвердила информацию о распаде юмористического коллектива "Уральские пельмени".

Она сравнивает происходящее со своего рода "гражданской войной", когда надо выбирать – "за красных или за белых".

"Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую", – написала она в "Инстаграме".

По ее словам, сложилась ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то.

"Ребята! Но это же тупик! Поодиночке все быстро уйдут в забвение! Свято место пусто не бывает!" – написал ей в комментариях один из пользователей.

Напомним, несколько лет КВН-щики судились со своим бывшим директором и коллегой по сцене Сергеем Нетиевским. По мнению команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет якобы обворовывал коллектив, его зарплата в несколько раз превышала зарплату остальных участников. Хотя изначально все работали на равных правах. Юмористы прогнали Сергея и стали с ним судиться, однако Нетиевский выиграл все суды.

Юлия Михалкова, Сергей Нетиевский, Уральские пельмени(2018)|Фото: youtube.com/Уральские пельмени

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Юля Михалкова рассказала правду о распаде "Уральских пельменей"

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Теги: Уральские пельмени, Юлия Михалкова



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