Организаторы ледовых ралли на Балтыме будут бороться за право проведения соревнований

28 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Организаторы ледовых ралли на Балтыме будут бороться за право проведения соревнований

Организаторы автогонок на озере Балтым опротестуют в суде принятое недавно минприроды Свердловской области уточнение к постановлению об особом статусе озера. Спортсмены считают его незаконным, поэтому, несмотря на предупреждение о запрете устраивать ледовые гонки, организаторы ралли не будут отказываться от проведения соревнований, передает корреспондент Накануне.RU

"У нас есть действующий договор водопользования, заключённый ещё в 2012 году. Согласно этому документу мы имеем право использовать часть акватории Балтыма для создания и эксплуатации ледовых гоночных трасс. Мы платим существенные деньги в бюджет за аренду, вкладываемся также в сбережение озера, - заявил создатель ледового автодрома Максим Ченцов, - но прошлой зимой минприроды прислало к нам так называемых казаков. Они провоцировали драки, блокировали автомобили и учиняли массовые беспорядки. Этой зимой они обещают сделать точно так же, только ещё хуже. Потому что на этот раз "казаков" усилили сотрудниками перешедшего в подчинение минприроды лесничества и прикрыли их уточнением к постановлению об особом статусе Балтыма".

По словам Ченцова, ледовые ралли на Балтыме запрещают, потому что якобы на прилегающей к автодрому территории хотят возвести элитный коттеджный посёлок, а для этого необходимо закрыть автодром.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Организаторы ледовых ралли на Балтыме будут бороться за право проведения соревнований

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автодром, автогонки, ледовые гонки, Максим Ченцов, Минприроды, Балтым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2018 09:29 Мск Минприроды предупредило организаторов ледовых гонок на Балтыме о запрете выезда на озеро
Ранее 13.07.2018 08:18 Мск Минприроды проиграло суд по ледовому автодрому на Балтыме
Ранее 29.05.2018 07:47 Мск Облсуд отменил решение администрации Верхней Пышмы о запрете ледовых гонок на Балтыме
Ранее 14.05.2018 12:54 Мск Свердловские автогонщики призвали УГМК и казаков прибрать Балтым
Ранее 26.02.2018 16:00 Мск Автодром на Балтыме закрылся
Ранее 19.02.2018 14:09 Мск В поддержку автоспорта на озере Балтым пройдет флэшмоб
Ранее 07.02.2018 16:29 Мск Автопробега в защиту Балтыма не будет: власти Верхней Пышмы прислали официальный запрет
Ранее 01.02.2018 15:52 Мск В Екатеринбурге гонщики проведут массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме
Ранее 25.01.2018 16:07 Мск Выезд на ледовый автодром Балтыма пытались перекрыть бетонными блоками
Ранее 24.01.2018 10:17 Мск В сети появилась петиция в поддержку соревнований по автоспорту на Балтыме
Ранее 22.01.2018 13:17 Мск "Озеро Балтым признано памятником природы". В минприроды объяснили, почему гонки на льду пытались остановить казаки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3440

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети