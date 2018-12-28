Организаторы ледовых ралли на Балтыме будут бороться за право проведения соревнований

Организаторы автогонок на озере Балтым опротестуют в суде принятое недавно минприроды Свердловской области уточнение к постановлению об особом статусе озера. Спортсмены считают его незаконным, поэтому, несмотря на предупреждение о запрете устраивать ледовые гонки, организаторы ралли не будут отказываться от проведения соревнований, передает корреспондент Накануне.RU

"У нас есть действующий договор водопользования, заключённый ещё в 2012 году. Согласно этому документу мы имеем право использовать часть акватории Балтыма для создания и эксплуатации ледовых гоночных трасс. Мы платим существенные деньги в бюджет за аренду, вкладываемся также в сбережение озера, - заявил создатель ледового автодрома Максим Ченцов, - но прошлой зимой минприроды прислало к нам так называемых казаков. Они провоцировали драки, блокировали автомобили и учиняли массовые беспорядки. Этой зимой они обещают сделать точно так же, только ещё хуже. Потому что на этот раз "казаков" усилили сотрудниками перешедшего в подчинение минприроды лесничества и прикрыли их уточнением к постановлению об особом статусе Балтыма".

По словам Ченцова, ледовые ралли на Балтыме запрещают, потому что якобы на прилегающей к автодрому территории хотят возвести элитный коттеджный посёлок, а для этого необходимо закрыть автодром.