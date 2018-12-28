28 Декабря 2018
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Минприроды предупредило организаторов ледовых гонок на Балтыме о запрете выезда на озеро

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области решило предупредить организаторов ледовых ралли на озере Балтым, а также автомобилистов, мотоциклистов, владельцев снегоходов и квадроциклов о запрете выезда на лед. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, проезд на транспорте по льду озера Балтым запрещен природоохранным законодательством, исключение для передвижения по льду сделано только для служебного спецтранспорта.

Как сообщает министерство, в интернете уже появилась информация о том, что загородный клуб "Лесная сказка" в январе и феврале 2019 года запланировал проведение нескольких автомобильных гонок на акватории озера.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероники Русиновой, ведомство решило напомнить автогонщикам о том, что озеро Балтым является особо охраняемым водным объектом и особо охраняемой природной территорией – памятником природы областного значения. Минприроды надеется, что скандальная ситуация с ледовыми гонками на Балтыме не повторится в 2019 году.

"Во избежание нарушений загородному клубу "Лесная сказка", который был организатором автогонок по льду озера Балтым в январе 2018 года, министерство природных ресурсов и экологии области вынесло предостережение о недопустимости их повторения зимой 2019 года. Организация предупреждена, что это прямое нарушение постановления правительства Свердловской области "Об утверждении положения о памятнике природы областного значения "Озеро Балтым" с окружающими его лесами". В вопросе недопущения автогонок по льду уникального озера нас поддерживают правоохранительные органы, органы прокуратуры и общественность", – сказала Вероника Русинова.

Напомним, что в январе этого года участникам соревнований по автогонкам помешали выйти на лед казаки, вооруженные нагайками и ножами. Для разрешения конфликта на место прибыли и сотрудники полиции. В минприроды тогда пояснили, что это было рейдовое мероприятие, направленное на защиту природоохраняемой территории. Спортсмены же утверждают, что экология – это лишь формальный повод избавиться от автодрома, который мешает одному местному олигарху и нескольким чиновникам.

Организатор ледовых ралли Максим Ченцов ранее заявлял, что минприроды пытались расторгнуть договор на проведение автогонок, чтобы лишить спортсменов "возможности развивать автоспорт". По его информации, арбитражный суд в июле 2018 года отказал Свердловскому министерству природных ресурсов в удовлетворении иска о расторжении договора аренды.

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Минприроды предупредило организаторов ледовых гонок на Балтыме о запрете выезда на озеро

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Теги: ледовые ралли, автогонки, минприроды, Балтым



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