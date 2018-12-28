28 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов

В Турции с 1 января 2019 года будет введен "налог на безопасность" для туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

1,5 евро будут обязаны платить все путешественники. Однако до сих пор турецкая сторона не разработала какого-либо документа, который мог бы разъяснить процесс и особенности уплаты взноса.

Специалисты предположили, что впоследствии налог будет включен в стоимость тура.

С туристов, которые уже купили туры в Турцию на лето 2019 года, вероятно, доплат из-за введения нового налога требовать уже не будут.

В прошлом году глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию страны отказаться от системы "все включено", которая очень популярна у россиян.

Как считает эксперт, такой способ организации отдыха мешает туристам чаще выходить из отеля, а значить оставлять деньги в магазинах.

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Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов

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Теги: турция, налог на безопасность, туристы



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