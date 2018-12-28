28 Декабря 2018
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Политика В России Крым

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

В Крыму завершены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Отмечается, что несколько сотен датчиков различного типа действия размещены на заграждении как скрытым, так и открытым способом.

Ранее предполагалось, что возведение 50-километрового заграждения на границе Крыма с Украиной может быть завершено в первом полугодии 2018 года. На возведение конструкций погрануправление планировало потратить из федерального бюджета 212,9 млн рублей.

"Стена" нужна в том числе для предотвращения попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны, пояснили в ФСБ.

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В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

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Теги: крым, украина, граница, заграждение



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