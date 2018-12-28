В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

В Крыму завершены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Отмечается, что несколько сотен датчиков различного типа действия размещены на заграждении как скрытым, так и открытым способом.

Ранее предполагалось, что возведение 50-километрового заграждения на границе Крыма с Украиной может быть завершено в первом полугодии 2018 года. На возведение конструкций погрануправление планировало потратить из федерального бюджета 212,9 млн рублей.

"Стена" нужна в том числе для предотвращения попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны, пояснили в ФСБ.