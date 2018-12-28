Греф допустил рост банковских ставок в 2019 году

Глава "Сбербанка" Герман Греф допустил небольшое повышение кредитных и депозитных ставок банков в начале 2019 года.

"Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанков", - сообщил глава банка. По его словам, если ставки вырастут, то в течение года они опять опустятся на уровень 2018 года.

Как отметил Греф, сегодня "Сбербанк" выдает ипотечные кредиты на грани рентабельности, сообщает ТАСС.

В начале декабря Сбербанк снизил ставки по вкладам. Банк прекратил действие своего вклада "Рекордный", который гарантировал доход в рублях — до 7,15% годовых. Теперь в финансовой организации ввели сезонный вклад "Без паспорта", — 7% годовых. Для этого нужно внести как минимум 50 тысяч рублей не менее чем на год.