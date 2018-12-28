Греф допустил рост банковских ставок в 2019 году

28 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Греф допустил рост банковских ставок в 2019 году

Глава "Сбербанка" Герман Греф допустил небольшое повышение кредитных и депозитных ставок банков в начале 2019 года.

"Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанков", - сообщил глава банка. По его словам, если ставки вырастут, то в течение года они опять опустятся на уровень 2018 года.

Как отметил Греф, сегодня "Сбербанк" выдает ипотечные кредиты на грани рентабельности, сообщает ТАСС.

В начале декабря Сбербанк снизил ставки по вкладам. Банк прекратил действие своего вклада "Рекордный", который гарантировал доход в рублях — до 7,15% годовых. Теперь в финансовой организации ввели сезонный вклад "Без паспорта", — 7% годовых. Для этого нужно внести как минимум 50 тысяч рублей не менее чем на год.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Греф допустил рост банковских ставок в 2019 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Греф, банковские ставки, вклады



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3369

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети