В столице ищут пропавшую москвичку, в автомобиль которой подсел клиент сервиса поиска попутчиков

Столичные следователи ищут пропавшую 29-летнюю девушку, которая подвозила через сервис поиска попутчиков неизвестного мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве.

Известно, что вечером 23 декабря автоледи вышла с работы, села в машину "Ауди" и поехала в Тулу. По пути она забрала мужчину, который через сервис поиска попутчиков изъявил желание ехать вместе с девушкой - она же ранее разместила в этом сервисе предложение поездки.

После того, как мужчина оказался в автомобиле, "Ауди" поехала в сторону Подмосковья. После этого женщина исчезла.